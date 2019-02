Vieni da Me, Orietta Berti in lacrime: “Aveva solo 16 anni quando è morto”

Continua l’appuntamento con Caterina Balivo. Ed, in particolare, con le emozionanti interviste dello show di Rai Due, Vieni da Me. Ospite della puntata di oggi è Orietta Berti. La quale, nel momento della cassettiera, si è lasciata completamente andare. Raccontando i momenti salienti della sua carriera. Ma non solo. La cantante, infatti, si è lasciata andare a dei ricordi del tutto personali. Soffermandosi, in particolare, su un particolare evento della sua infanzia. Ci riferiamo, infatti, alla morte del padre. La cantante rivela a Caterina di aver perso il padre davvero molto giovane. E proprio questo è stata cresciuta solo dalla madre. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

È stata davvero una lunga ed emozionante intervista quella di Orietta Berti nel corso della puntata odierna di Vieni da Me. Ma d’altra parte ne siamo abituati. La cantante, infatti, dopo aver raccontato la sua carriera. E l’amore più grande della sua vita. Ovvero il marito Osvaldo. Si lascia andare ad un racconto davvero doloroso della sua infanzia. Orietta, infatti, confessa di aver perso il padre quando lei era ancora molto giovane. Aveva, infatti, solo 16 anni quando, sia lei che la madre, hanno subito questo grave trauma. “È morto in un incidente stradale quando io avevo 16 anni. E devo ammettere che io da quella notte non dormo più di due ore. È stato un vero trauma per me”, questo dichiara la cantante visibilmente emozionata e addolorata da tale ricordo.

Vieni da me, Orietta Berti: che stoccata a Donatella Rettore

Attualmente Orietta Berti è una delle coach del programma di Carlo Conti, Ora o Mai più. La cantante, infatti, ha il compito di preparare Barbara Cola in previsione della puntata del sabato sera. Le prime tre puntata del talent sono state ricche di colpi di scena. Dopo, infatti, la dichiarazione di Jessica Morlacchi. E la scenetta esilarante di Ornella Vanoni. Continuano gli scambi di opinione tra Orietta e Donatella Rettore. E, così, nel corso della sua intervista a Vieni da me, la cantante si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. “Pretendo sincerità. Barbara fa le note esatte. Non canta come una lavandaia. In più mi da fastidio che si giudica la canzone. E non l’esibizione”, dichiara Orietta visibilmente amareggiata.