Alfonso Signorini svela: “De Filippi e Costanzo dormono separati, ma…”

Signorini è senza ombra di dubbio uno dei principali giornalisti di gossip in senso assoluto in Italia. Nella serata di ieri è stato ospite di Piero Chiambretti, nella trasmissione che sta riscuotendo un ottimo successo dal titolo “CR4 – La repubblica delle donne” in onda in prima serata su Rete 4. Ha parlato a lungo di una coppia storica della televisione italiana, vale a dire quella formata da Maria De Filippi e da suo marito Maurizio Costanza. Ed ha, ovviamente, svelato dei dettagli molto intimi che nessuno conosceva.

La notizia gira, per amor del vero, da un po’, ma Signorini racconta degli ulteriori dettagli che certamente faranno piacere a chi adora questa coppia che ormai da anni comanda il mondo Mediaset dal punto di vista della conduzione.

Alfonso Signorini svela: “Dormono separati, ma…”

Queste le sue parole: “Sono ormai 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, anche se ovviamente nella stessa casa. La De Filippi ha sempre dichiarato di non essere granché per quanto riguarda quell’aspetto della vita, quindi avrà altre soddisfazioni sicuramente nella sua vita. Lei e Maurizio Costanzo si amano alla follia, sono una coppia solidissima. Probabilmente faranno ancora qualcosa insieme, perché non vuol dire che non facciano più niente a letto. Diciamo che per loro non è al centro del loro rapporto”. Negli ultimi giorni aveva fatto un annuncio che aveva fatto in poco tempo il giro del web.