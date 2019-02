Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano di nuovo insieme? Una foto di un loro bacio fa impazzire i fan.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino nuovamente insieme. E’ il sogno di tantissimi fan di una delle coppie più amate dai fan nel mondo dello spettacolo. Se fino a pochi mesi fa la cosa sembrava impossibile ora non è più così. Belen e Stefano di nuovo insieme? Da settimane oramai si parla di un ritorno di fiamma ma, nonostante le insistenti voci, i due ex marito e moglie hanno sempre negato tutto. Il motivo del loro riavvicinamento infatti lo avevano attribuito al bene per il piccolo figlio Santiago. L’occhio e la voce del gossip però non ha potuto fare a meno di notare una cosa che ha davvero dell’incredibile. Si tratta di un vero e proprio bacio tra Belen e Stefano. I paparazzi infatti hanno immortalato in una foto i due che si scambiano gesti molto più che amichevoli. La foto lascia intendere molto chiaramente che la showgirl e l’ex ballerino di Amici in quel momento si stessero baciando. Dobbiamo però ammettere che c’è un piccolo dubbio legato all’effettivo bacio. Il dubbio è legato al braccio di Belen che copre le labbra dei due.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino allora CLICCA QUI

Belen Rodriguez bacia Stefano De Martino e la foto finisce sulla copertina di Chi

A rivelare lo scoop attraverso l’incredibile scatto dell’ipotetico bacio è stato Alfonso Signorini attraverso la copertina del suo giornale Chi. Signorini pochi minuti fa ha postato in anteprima sul suo profilo Instagram la copertina con le foto bollenti tra l’argentina ed il napoletano. La foto principale ritrae Stefano che abbraccia sorridente Belen. Mnetre la foto in basso è quella più sorprendente: il bacio tra i due. Il titolo è di quelli che fanno sognare i fan della coppia: “Belen e De Martino sia amano ancora”. Sarà vero? Non ci resta che scoprirlo.