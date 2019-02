Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la foto del bacio pubblicata da Alfonso Signorini spunta un video che fa impazzire i fan.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? E’ questa la domanda che dai ieri circola insistentemente tra le pagine e le voci del gossip italiano. Le foto pubblicate dal direttore di Chi Alfonso Signorini ieri hanno fatto letteralmente impazzire il web. I fan non vedevano l’ora che Belen e Stefano, dopo anni lontani, tornassero insieme. “Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano” recita una famosa canzone. Pare sia proprio questo il caso della showgirl argentina e del futuro conduttore di Made in Sud. Già da tempo i più attenti avevano notato un riavvicinamento della coppia. Il motivo però non è solo il loro figlioletto Santiago ma, probabilmente, questo riavvicinamento è mosso da un sentimento forte. Prima la frase di Belen “Ti aspetto a casa” alla radio rivolta a Stefano, poi l’uscita ad una festa privata a Milano insieme ed ora le foto del bacio sulla prima pagina di Chi. Ma non finisce qui, poco fa Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che farà impazzire i fan della coppia.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino allora CLICCA QUI

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il video che fa sognare i fan della coppia

Intanto Alfonso Signorini dopo la foto di ieri che ha fatto scoppiare la bomba del gossip oggi stupisce ancora una volta i suoi seguaci e pubblica sul suo profilo Instagram un video che ha come protagonisti Belen e Stefano. In questo video i due si tengono per mano, si abbracciano e, soprattutto, si danno un altro bacio. Sia da parte di Belen che di Stefano per ora non arrivano né conferme né smentite di un loro ritorno di fiamma. Ma la cosa appare abbastanza evidente, ora più che mai. Non ci resta che attendere e scoprire come si evolverà la cosa nei prossimi giorni.