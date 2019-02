Belen Rodriguez si siede sul water: pubblico in delirio su Instagram

Belen Rodriguez ha pubblicato da poco due foto su Instagram che la ritraggono in un bagno: seduta sul water prima e sul lavandino poi. I due scatti fanno parte di questa famigerata 10 Years Challenge e, in entrambi gli scatti, la vediamo accanto alla sua amica Antonia Achille.

Belen 10 years challenge: sul water con le amiche

Le due, come si vede nella foto, sanno divertirsi: ridono, scherzano e in questo preciso scatto stanno facendo un po’ le sciocche in un bagno. Cosa che spesso le ragazze amano fare quando escono con le amiche. Questa è la foto della Ten years Challenge di Belen e lo scatto rappresenta ironicamente il tempo che passa, ma che vede rimanere immutate le cose importanti della vita.

La foto di Belen 10 anni fa e il like di Stefano De Martino

Va detto che quasi non si capisce quale sia la foto scattata dieci anni fa e quale sia la foto scattata oggi. La posa di Belen non lascia spazio a molta interpretazione. E soprattutto non si vede perfettamente il volto per valutare. Molto probabilmente la foto di 10 anni fa è quella a sinistra e a destra quella di oggi. Questa è la dimostrazione che la bellezza di Belen che rimane immutata nel tempo. Sembra saperlo anche Stefano De Martino, ex marito della Rodriguez che, proprio a questa foto su Instagram, lascia un like. Un piccolo cuoricini quasi a voler indicare che lui conosce bene quella Belen di 10 anni fa, la donna con cui è cresciuto, che ha amato e che gli ha dato un bellissimo figlio, Santiago.