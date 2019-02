Sanremo 2019, seconda serata ospiti, cantanti e scaletta di oggi, 6 febbraio.

La seconda serata di Sanremo 2019 di oggi, mercoledì 6 febbraio, è ai blocchi di partenza. Questa volta vedremo solo 12 delle 24 canzoni in gara, ma ci sarà comunque ampio spazio alla musica e alle canzoni. Claudio Baglioni, infatti, nell’annunciare gli ospiti di questa sera e la scaletta ha dichiarato: “Ci saranno tanti amici sul palco dell’Ariston per la seconda serata, noi saremo umili servitori della canzone italiana pensando non solo a questo Festival, ma anche a ciò che verrà in futuro”.

Ospiti Festival Sanremo 2019 seconda serata

Come sappiamo infatti, gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 sono:

Riccardo Cocciante

Fiorella Mannoia

Michelle Hunziker

Marco Mengoni

Laura Chiatti

Michele Riondino

Pippo Baudo

Pio e Amedeo

Nel corso della serata poi ci sarà anche la consegna del Premio a Pino Daniele, il grandissimo cantautore scomparso il 4 gennaio del 2015.

Scaletta Seconda Serata Sanremo 2019

Ecco i 12 cantanti che si esibiranno questa sera al Festival di Sanremo 2019 in ordine di uscita.

Achille Lauro – “Rolls Royce”

Einar – “Parole nuove”

Il Volo – “Musica che resta”

Arisa – “Mi sento bene”

Nek – “Mi farò trovare pronto”

Daniele Silvestri – “Argento vivo”

Ex-Otago – “Solo una canzone”

Ghemon – “Rose viola”

Loredana Berté – “Cosa ti aspetti da me”

Paola Turci – “L’ultimo ostacolo”

Negrita – “I ragazzi stanno bene”

Federica Carta e Shade – “Senza farlo apposta”

Anticipazioni Festival di Sanremo 2019 seconda serata live

L’orario di fine della seconda serata di Sanremo 2019 è anch’esso un mistero, ma non si preannuncia molto in anticipo rispetto a ieri. Fra ospiti, momenti di emozione con l’omaggio a Pino Daniele, è probabile che prima di mezzanotte e mezza non finirà. Questo anche perché, lo ricordiamo, a fine serata, verrà resa nota la nuova classifica parziale dei brani in gara di questa sera.