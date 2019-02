Sanremo 2019 classifica: ecco le posizioni dei 24 artisti in gara dopo la prima serata del Festival.

Questa sera è andata in onda la prima serata di Sanremo 2019. In onda dal Teatro Ariston abbiamo visto i 24 artisti in gara esibirsi sul palco tanto temuto e atteso allo stesso tempo. A fine serata, molto tardi, circa all’una di notte, abbiamo visto pubblicare la classifica parziale dei big di Sanremo 2019. Ci siamo potuti così fare un’idea di ciò che ha percepito il pubblico a casa dopo questa prima carrellata di canzoni in gara. Ovviamente sul televoto e sul voto della giuria non sono mancate delle influenze particolari: fra errori, problemi tecnici e orario di uscita sul palco di Sanremo 2019. In ogni caso avremo ancora tante serate per sentire le canzoni e per cambiare o confermare il nostro parere. Ecco allora la classifica dei big in gara dopo la prima serata di Sanremo 2019.

Sanremo 2019, la classifica dopo la prima serata

Ecco allora la classifica parziale resa nota da Baglioni a termine della prima serata di Sanremo 2019.

AREA BLU: PRIME POSIZIONI

Ultimo – I tuoi particolari

Loredana Berté

Silvestri

Irama

Renga

Il Volo

Nek

AREA GIALLA: POSIZIONI INTERMEDIE

Nigiotti – Nonno Hollywood

Federica e Shade

Boomdabash

Negrita

Paola Turci

Simone Cristicchi

Anna Tatangelo

Patty Pravo e Briga

Arisa

AREA ROSSA: POSIZIONI BASSE

Mahmood – Soldi

Achille Lauro – Rolls Royce

Nino D’Angelo e Livio Cori

Einar

Ghemon

Motta

Ex-Otago

The Zen Circus

Una classifica un po’ strana che va a penalizzare tutta quella parte di musica trap e indie che invece sembravano essere il punto di forza di questo Sanremo 2019 di Claudio Baglioni. Doveva essere qualcosa di alternativo, ma il pubblico e la giuria demoscopica sembrano aver preferito invece i classiconi da Sanremo. Peccato, ma tutto può ancora cambiare.