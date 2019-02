Cristina Buccino, lo spacco del vestito è esagerato: si vede davvero tutto!

Siamo al cospetto di una delle donne più amate e desiderate in senso assoluto dal pubblico maschile italiano. La sua bellezza, infatti, non conosce confini e le ha consentito di diventare una vera e propria star. A contribuire a creare questo fenomeno social il fatto che tutte le sorelle Buccino siano accomunate da una bellezza davvero al di fuori dell’ordinario. Nelle ultime ore Cristina, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto che ha tolto il fiato ai suoi fan.

Nello scatto in questione la si vede seduta ad un tavolo in posa con degli occhioni dolcissimi. In realtà, però, ad attirare l’attenzione di tutti gli uomini è un altro dettaglio. Ha, infatti, indosso un vestito con uno spacco a dir poco esagerato che mette in mostra le sue gambe da urlo. Le gambe ma non solo. E non a caso questo post in poco tempo è diventato praticamente virale.

Cristina Buccino, lo spacco del vestito è mozzafiato

La foto, come detto, è a dir poco notevole, così come è inevitabile che gli occhi di tutti si posino sullo spacco a dir poco eccessivo.

Non è la prima volta che però si esibisce in queste condizioni. Già una volta, infatti, posò su Instagram praticamente in intimo.