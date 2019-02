Dopofestival di Sanremo 2019, Anna Foglietta sotto accusa: la gaffe non è passata inosservata

Terminata la prima puntata del Festival di Sanremo 2019, subito dopo è andato in onda il Dopofestival. Conduttori di quest’anno, oltre a Rocco Papaleo che si è lasciato andare poche ore prima ad clamorosa rivelazione, anche Anna Foglietta, attrice romana. Proprio quest’ultima, infatti, è stata presa di mira dal popolo del web. La motivazione è davvero banale, bisogna ammetterlo. Potrebbe capitare a chiunque data l’emozione. Eppure, però, i social non perdonano. E così hanno iniziato a bombardare Twitter di messaggi poco carini verso l’attrice. Cosa è successo? La risposta è davvero semplice. Anna è stata vittima di un errore grammaticale. Ma vi spiegheremo tutto dettagliatamente.

Dopofestival di Sanremo 2019, Anna Foglietta nel mirino: la clamorosa gaffe

Ovviamente oltre l’appuntamento con Sanremo 2019 è assolutamente imperdibile anche l’appuntamento con il DopoFestival. Proprio in quest’occasione Anna Foglietta, conduttrice dello show insieme a Rocco Papaleo, è stata presa di mira dal popolo web. Il motivo sarebbe un errore grammaticale. L’attrice, infatti, avrebbe scritto Qual’è il tallone di Achille? anziché Qual è il tallone di Achille? L’errore è facilmente individuabile. Anna ha messo, appunto, un apostrofo in più. Immediati sono stati i commenti degli spettatori su Twitter. Per la maggior parte, tra l’altro, sono stati impietosi: “Il tallone d’Achille per Anna è senz’altro la grammatica”, oppure “Qualcuno dia ad Anna Foglietta un manuale di ortografia e grammatica italiana”. Questi sono per l’appunto i commenti più gettonati. Tuttavia, però, l’attrice resasi conto della gaffe, ha chiesto umilmente scusa. Promettendo che non capiterà più. Insomma, un inizio davvero scoppiettante. Ma d’altra parte più che giustificato. L’emozione, in alcuni casi, gioca davvero brutti scherzi.