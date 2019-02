Elisa Isoardi, spiacevole inconveniente in diretta a La Prova del Cuoco: il pubblico è senza parole

La conduttrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, torna a far parlare di sé. Dopo, infatti, le insistenti voci di corridoio su un possibile trasferimento a La vita in Diretta, Elisa è al centro dei nostri riflettori. Questa volta, però, la situazione è completamente differente. Nella puntata odierna del famoso cooking show, infatti, la conduttrice è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente. Nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che, mentre era intenta a tagliare alcune melanzane, Elisa si è tagliata con un coltello. Ripetiamo, nulla di grave. Ma è stato opportuno arrestare, almeno per un po’, la messa in onda del programma.

Elisa Isoardi, nella puntata odierna de La Prova del Cuoco, è stata vittima di un piccolo incidente. Come tutte le donne di casa, infatti, anche la conduttrice del cooking show si è tagliata con una lama davvero affilata. Nulla di grave, ovviamente. Naturalmente, però, è stato opportuno interrompere, seppure per pochi istanti, la trasmissione. Ed offrire la possibilità ad Elisa di medicarsi. Una volta fatto ciò, naturalmente, lo show è continuato tranquillamente. Ovviamente, non è mancato il post di Elisa. Che, una volta, ritornata a casa, ha pubblicato una foto in cui rassicurava i suoi followers delle sue condizioni di salute. “Orgogliosa di essermi tagliata un dito”, scrive la conduttrice a corredo di una deliziosa immagine. Insomma, come sempre Elisa ci ha stupito. Anche in questa circostanza, seppure non grave, la conduttrice è riuscita a scherzarci su. E ad ironizzare. Cara Elisa sei davvero fantastica!