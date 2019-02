Emma Marrone, la maglia è trasparente: si vede veramente tutto

La cantante Emma Marrone è senz’altro molto attiva sui social. La pugliese, infatti, nonostante sia molto apprezzata per la sua voce invidiabile, è senz’altro molto seguita per la sua innata simpatia ed autoironia. Ma, senza dubbio, anche per il suo carattere forte. Abbiamo già avuto prova, infatti, che Emma è quel tipo di persona che non le manda certo a dire. La classica “senza peli sulla lingua”, insomma. Lo ha dimostrato più volte. L’ultima proprio poco tempo fa, quando è stata nel mirino dei suoi followers dopo essersi mostrata con una pelliccia. Anche, ultimamente, dobbiamo ammetterlo, la nostra salentina ci sta piacevolmente stupendo. Poche ore fa, infatti, ha pubblicato delle foto che, senza dubbio, avranno mandato in delirio i suoi numerosi followers.

Emma Marrone, la foto in maglia trasparente: appare una stellina

Insomma, Emma Marrone in questa nuova veste ci piace, dobbiamo confessarlo. E, tra l’altro, continua a stupirci ogni giorno che passa. Poche ore fa, infatti, la cantante salentina ha pubblicate alcune foto, tramite la modalità stories, che avranno mandato in visibilio i suoi followers. Emma, infatti, si mostra in intimo trasparente. Beh, inutile dirvi che è davvero divina. Ma a catturare l’attenzione di tutti sarà stato sicuramente un dettaglio. Di cosa parliamo? La risposta è davvero semplice. Ed è davanti agli occhi di tutti. L’intimo che indossava la nostra Emma, infatti,era troppo trasparente evidentemente . Tanto che ha dovuto coprire il tutto con una bella stellina per evitare che potesse mostrare troppo. Insomma, con questa ultima foto, siamo certi, che Emma ha davvero conquistato tutti. Non credete?