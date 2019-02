Fabrizio Corona, nuova fidanzata per lui: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Ha fatto molto discutere, finendo sulle prime pagine di tutti i giorni, la sua storia d’amore con Asia Argento. Alla fine, tra mille polemiche, la relazione si è conclusa anzitempo, anche se negli ultimi giorni pare che l’ex re dei paparazzi abbia intrapreso una nuova love story. Ha, però, fino a questo momento, preferito tenere nascosto il nome della sua nuova lei. A raccontare di più sull’identità della donna ci ha pensato però il settimanale “Chi”.

Si tratterebbe, infatti, di una attrice di teatro di nome Alessandra e parlano di lei come di una donna molto riservata che non ama comparire sulle copertine dei giornali e delle riviste. E forse si spiega anche così il fatto che fin qui Corona non ha mai voluto svelare la sua identità in maniera pubblica. Un fatto insolito conoscendo il noto VIP, che è solito vivere praticamente raccontando queste cose.

Nonostante i suoi messaggi d’amore più volti indirizzati a Belen Rodriguez, sembra trattarsi di qualcosa di molto serio. Corona, infatti, ha deciso di rispettare la privacy della sua compagna e questa se non è una prova d’amore poco ci manca. Tutto sta, adesso, nell’aspettare e nel vedere come andrà ad evolversi questa situazione. Prima o poi, infatti, dovranno emergere dei dettagli ulteriori su questa storia d’amore.