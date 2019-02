Isola dei Famosi 2019, grande spavento per Paolo Brosio: chiede l’intervento del medico, ecco cos’è accaduto

Non è iniziata affatto bene questa settimana per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019. Dopo, infatti, l’abbandono di John Vitale e di Francesca Cipriani nel corso della terza diretta. Proprio ieri abbiamo assistito all’abbandono della modella francese Youma Diakitè. La donna, infatti, è venuta a conoscenza del malessere del figlio per la sua lontananza. E ha deciso, così, di ritirarsi dal gioco. Tuttavia, però, c’è anche un altro naufrago che non sta vivendo delle ore felici. Ci riferiamo, infatti, a Paolo Brosio. Lo showman ha ricevuto diverse punture dei Mosquitoes. Che stanno rendendo davvero difficile la sua sopravvivenza a Cayos Cochinos. Tanto da essere costretto a prendere un’inevitabile scelta.

Per ulteriori news su L’isola dei Famosi 2019, i naufraghi, le opinioniste e tutto quell che c’è da sapere sul famoso reality –> clicca qui

Isola dei Famosi 2019, grande spavento per Paolo Brosio: ecco cos’è successo

Partecipare a L’Isola dei Famosi non è da tutti. Il reality, infatti, mette a dura prova i concorrenti. I quali sono costretti a sopportare le morse della fame. Ma non solo. Essendo su un’isola deserta, i naufraghi sono alle mercé degli insetti. Ed, in particolare, dei mosquitoes, insetti simili alle zanzare. Ed è proprio questo che è capitato a Paolo Brosio. Lo showman, infatti, ha ricevuto tantissime punture di questi insetti. Che, ovviamente, gli hanno provocato irritazione, prurito e fastidio. È stato inevitabile, quindi, l’intervento del medico. Paolo è disperato. E in lacrime annuncia ai suoi compagni di non voler abbandonare il gioco. Ma ovviamente deve pensare alla sua salute. Per ora, però, non sono giunte notizie riguardo ad un suo rientro in gioco. Magari lo scopriremo nel corso del daytime di oggi. E se Paolo dovesse abbandonare il gioco, chi verrà reclutato come nuovo naufrago? Staremo a vedere.