Karina Cascella, incidente hot nella storia di Barbara D’Urso: fan increduli.

La Cascella da tempo fa parte del parterre di ospiti della bellissima Barbara D’Urso nel corso delle sue trasmissioni in onda su Canale 5. Si tratta di una donna molto ammirata, sia nella vita reale che sui suoi canali social. In particolar modo su Instagram, lì dove vanta un seguito di quasi un milione di fan. Già in passato ha sfiorato l’incidente un po’ più piccante, con il costume che le stava scivolando via. Quella volta, però, il tutto era accaduto sul suo profilo Instagram. Stavolta, invece, è successo tutto sul profilo di Barbara D’Urso.

Nella storia della D’Urso, infatti, mentre viene ripresa, la scollatura della Cascella, per così dire, viene accentuata lasciando tutti di stucco. Quando Carmelita, però, glielo segnala, lei non si scompone più di tanto ed anzi, al contrario, celebra, per così dire, la stessa scollatura con il sorriso sulle labbra.

Karina Cascella, incidente hot per lei

Come detto, ha reagito con molta serenità a questo piccolo incidente, a dimostrazione del suo carattere sempre molto sereno e solare.

Anche per questo, forse, è tanto amata dagli spettatori, dal momento che è una persona molto sincera e che mette chiunque di buon umore.