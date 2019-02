Maria De Filippi svela un dettaglio inedito sul proprio matrimonio con Maurizio Costanzo.

Durante la puntata di Uomini e Donne Trono Over, la signora Angela che sta conoscendo un uomo nell’ultimo periodo, spiegava che secondo la sua concezione, i soldi della donna servono per pagare le bollette o fare la spesa. Invece, i soldi dell’uomo devono essere utilizzati quando si esce per andare a cena fuori. Così, la signora Angela, rivolgendosi a Maria De Filippi, chiede: “Maria, non funziona anche così anche con tuo marito Maurizio Costanzo?”.

Maria De Filippi svela un dettaglio inedito su Maurizio Costanzo

Così, alla domanda della signora Angela, Maria De Filippi risponde: “Beh, in realtà è un bel po’ che non si va a cena fuori. Inoltre, per precisare, io al matrimonio ho chiesto la separazione dei beni”. Insomma, Maria De Filippi ha voluto precisare che nel suo matrimonio non c’è comunione dei beni e che sia stata proprio sua la volontà di non ‘unire’ tutto.

Ultimamente, si susseguono con una certa insistenza indiscrezioni sul matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Proprio Alfonso Signorini ha parlato di alcuni retroscena inediti, del tipo: “Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in letti separati, ma nella stessa casa”. Insomma, nonostante siano sposati da molti anni, il loro matrimonio continua a tener banco tra le discussione degli italiani che si interessano al gossip ed ai personaggi dello spettacolo. Maria De Filippi è praticamente la regina dei canali Mediaset ed è anche naturale che sia continuamente sotto i riflettori. E’ sotto gli occhi di tutti il successo che sta riscuotendo nell’ultimo periodo la sua trasmissione, C’è posta per te, che nonostante vada in onda da diversi anni, riesce sempre a regalare emozioni nuove. Sempre ospiti nuovi, sempre di un certo livello. Insomma, Maria De Filippi sa sempre come sorprenderci.