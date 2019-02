Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi, un altro Festival di Sanremo? Ecco come ha risposto.

Maria De Filippi ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi. I temi toccati dalla presentatrice numero uno di Canale Cinque sono stati tantissimi. Dal programma di Celentano, all’Isola dei Famosi, passando per un ipotetico passaggio alla Rai e ad un suo ritorno a Sanremo. Il primo tema toccato dalla moglie di Maurizio Costanzo è stato quello di Adrian, il programma evento in onda su Canale Cinque di Adriano Celentano che, un po’ come l’Isola dei Famosi, non sta facendo gli ascolti sperati in partenza: “Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta. Senza ombra di dubbio avrei detto sì ad Adriano e al suo cartone animato. Avere Celentano è un evento eccezionale, imperdibile… Anche io, come il mio editore, avrei preferito rinunciare a qualche punto di share pur di portare Celentano sulla nostra rete ammiraglia. E poi, mi creda, è già un miracolo che un prodotto come Adrian a cui il pubblico è totalmente disabituato, faccia i numeri che sta facendo”. Questo il pensiero di queen Mary a proposito del programma Adrian.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sui programmi Mediaset e tutte le novità dei palinsesti televisivi allora CLICCA QUI

Maria De Filippi: il suo parere sugli ascolti dell’Isola dei Famosi

Anche l’Isola come Adrian, non sta facendo gli ascolti sperati. Ma a tal proposito Maria si dice speranzosa per il proseguo del programma dalla prossima settimana in poi: “Sono fiduciosa nel fatto che lo show nelle prossime settimane risalirà negli ascolti. C’è bisogno però che il programma ritrovi il suo spirito originario. La sfida con la natura e la lotta alla sopravvivenza tout court. Meno fronzoli, più emozioni e più avventura”.

Maria De Filippi, ritorna a Sanremo? Ecco la sua risposta

La conduttrice di C’è Posta per Te ha parlato anche di un suo ipotetico passaggio alla Rai, dopo essere stata vista ultimamente a Viale Mazzini: “Io e Teresa De Santis – direttore Rai Uno – abbiamo preso un caffè e abbiamo discusso di un progetto di sensibilizzazione sociale che riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Né più e né meno. Non abbiamo minimamente sfiorato argomenti che riguardavano la televisione e i nostri rispettivi lavori. Per questa ragione ho trovato normale incontrarla a viale Mazzini: non avevamo nulla da nascondere e nessun segreto da custodire”. Infine Maria De Filippi alla domanda di un suo possibile ritorno a Sanremo come conduttrice, risponde così: “Un altro Festival in futuro? No, credo proprio di no”.