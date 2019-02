Massimo Giletti, adesso è ufficiale: la notizia spiazza tutti gli spettatori.

Giletti è forse uno dei giornalisti televisivi più bravo in assoluto, anche se è certo che sia tra i più seguiti ed apprezzati. Proprio in virtù di ciò aveva fatto discutere e non poco la sua cacciata dalla RAI, con lui stesso che non si è mai nascosto ed anzi ha più volte criticato la scelta presa dalla dirigenza di viale Mazzini. Manifestando certamente il suo dissenso nei confronti di quella decisione.

Adesso, però, dopo qualche tempo trascorso con La7 raccogliendo ottimi risultati anche in quel caso dal punto di vista degli ascolti, è per davvero pronto al grande ritorno in RAI. A svelare questa indiscrezione è il settimanale “Chi”, che racconta come potrebbe trattarsi di un ritorno in grande stile. L’intenzione del giornalista è quella di tornare a condurre “L’Arena” e di non prendere le redini di “La Vita in Diretta”.

Massimo Giletti, ufficiale: torna in RAI

Non solo però “L’Arena”. Secondo quanto raccolto da “Chi”, la Rai starebbe pensando ad affidargli alcuni speciali in prima serata, sempre su Rai 1. Al momento, però, a tal proposito nessuno si è espresso e non ci sono voci ufficiali, ma quel che è certo è che Massimo Giletti è pronto ad abbracciare mamma RAI ed a porre fine alla sua avventura a La7. Breve ma intensa, verrebbe da definirla.