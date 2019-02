Melissa Satta da bambina, spunta la foto: è davvero irriconoscibile.

La Satta è certamente una delle donne più ammirate dell’orizzonte televisivo italiano. Diventata famosa come valletta a Striscia la Notizia, si è fatta apprezzare per la sua straordinaria bellezza oltre che per la sua capacità di stare davanti ad una telecamera. Spesso ospite del programma “Tiki Taka”, il suo nome è stato spesso accostato al mondo del calcio. Prima per la sua love story con Bobo Vieri, poi con la lunga relazione avuta con Kevin Prince Boateng che da poco si è conclusa.

Ovviamente tutto questo successo e questa popolarità hanno dei riflessi anche sui suoi canali social. Soprattutto su Instagram, infatti, è davvero molto seguita. Nelle ultime ore proprio lì ha condiviso una foto, in modalità storie, molto significativa e bella in cui la si vede da bambina.

Melissa Satta da bambina, la foto è bellissima

Nella foto in questione emerge chiaramente quanto sia cambiata anche se, a ben guardare, emergono alcuni dettagli che la rendono più o meno riconoscibile. A partire, ovviamente, dagli occhi, il cui taglio è rimasto immutato.

Per il resto, emerge certamente quanto sia difficile riconoscerla, di pari passo però con la sua bellezza e la sua naturale dolcezza.