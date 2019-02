Million Day estrazione del 6 febbraio in diretta, risultati e vincite.

Anche quest’oggi, come praticamente ogni giorno, torna puntuale il nostro appuntamento con questa lotteria. Si tratta di una delle estrazioni preferite dagli italiani per una serie di motivi. Motivi che vanno dalla semplicità del sistema in questione, dal momento che dovrai scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 fino ad arrivare all’economicità del tutto. Comprando un biglietto al costo di 1 € potrai concorrere per portare a casa un montepremi da un milione di euro. Insomma, mica male. Questi i numeri estratti ieri 5 febbraio.

Si tratta di una occasione che si presenta ogni giorno, con l’appuntamento che è fisso ed è sempre al medesimo orario. Alle 19.00, infatti, ogni singolo giorno avviene l’estrazione e noi, anche quest’oggi, proporremo a voi, nostri cari lettore, la diretta dei numeri estratti. la speranza, chiaramente, è quella di dare il nostro minimo contributo ai tuoi successi. Ovviamente, in conclusione, ricorda sempre di scommettere con equilibrio ed in maniera responsabile. Il demone del gioco è un pericolo costante ed una minaccia per tutti coloro i quali si approcciano alle varie forme di gioco d’azzardo. Per questo motivo, ricorda di mettere sempre il divertimento ed i fini più squisitamente ludici al primo posto. Andiamo adesso a vedere i risultati della diretta di oggi.

Million Day estrazione 6 febbraio: risultati diretta:

La combinazione vincente Million Day 6 febbraio: 10-17-25-43-50

Ecco i cinque numeri estratti oggi 6 febbraio Gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00).