Sanremo 2019, Claudio Bisio e l’incredibile frecciatina agli autori del Festival

Soltanto ieri, 5 febbraio, è iniziata Festival di Sanremo 2019. Eppure, però, dobbiamo dire che è stato un inizio davvero deludente. Non per i conduttori. O per i concorrenti in gara. Sia chiaro. Ma ci riferiamo, ovviamente, in termini di ascolti. Diciamo che per una manifestazione di tale importante ci si aspettava davvero molto di più. Eppure, però, è andato tutto alla grande. Piccolo imprevisti ce ne sono stati, è vero. Ma nulla di irreparabile, insomma. Purtroppo, però, gli ascolti sono stati bassi. E nel corso della seconda conferenza stampa i conduttori ne hanno ampiamente discusso. Togliendosi, senz’altro, qualche sassolino dalle scarpe. E addossando qualche colpa agli autori del programma.



A prendere parola nel corso della conferenza stampa che apre la puntata di stasera è Claudio Bisio. Il comico, infatti, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, ha cercato di spiegare perché, secondo lui, gli ascolti sono stati deludenti. Dopo, infatti, aver fatto riferimento alla gaffe commessa nei confronti di Andrea Bocelli, il comico si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Il motivo? Gli ascolti deludenti della prima serata. Secondo Bisio, infatti, la colpa sarebbe da addossare al copione. È come se i conduttori non si sentissero liberi di dire e fare ciò che vogliono, insomma. Ovviamente, però, tiene a precisare il comico che le sue parole non sono contro gli autori del Festival. Ma semplicemente al copione. Ecco le sue parole: “Meno scritto. Lasciateci stare più sciolti”. Insomma, le parole del comico sono belle chiare. Come andrà a finire? Gli autori prenderanno in considerazione la sua proposta? Staremo a vedere.