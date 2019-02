Sanremo 2019, Paola Turci e la scollatura da capogiro: il pubblico dell’Ariston non crede ai propri occhi

Ieri sera, 5 febbraio, è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2019. La competizione musicale è l’evento più atteso dell’anno per tutti gli italiani. Perché si ha la possibilità di ascoltare il fior fiore della musica italiana. Ed, in effetti, i concorrenti in gara di quest’anno sono davvero delle voci uniche della nostra musica. Nonostante una piccola gaffe, tra l’altro giustificata, di Virginia Raffaele, lo show è stato fantastico. Tutto è andato nei migliori dei modi. Tuttavia, però, c’è stato una cantante che ci ha sorpreso più di tutti. Ci riferiamo, infatti, a Paola Turci. La cantante si è presentata sul palco dell’Ariston con un outfit davvero mozzafiato. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Sanremo 2019, Paola Turci e la scollatura da urlo: il pubblico stenta a crederci

Il Festival di Sanremo è davvero un’occasione importante. E come tale, è opportuno indossare un outfit ideale per la serata. Tutti i cantanti erano magnifici a tal proposito. Eppure, però, una su tutte ha catturato la nostra attenzione. E, diciamo la verità, Paola Turci ha davvero lasciato senza parole tutti. Per il suo esordio, infatti, la cantante ha indossato un semplice tailleur bianco. Conquistando lo scettro dell’eleganza. Con un taglio esclusivamente maschile, la cantante è riuscita a distinguersi con una scollatura davvero da capogiro. Evidenziando, in particolare, la mancanza dell’indumento intimo principale. Nonostante questo, però, la cantante è riuscita a valorizzare l’importanza dell’abito con alcuni accessori davvero glamour. Tra cui un paio di tacchi a spillo neri. E un orologio davvero possente. Che look indosserà stasera? Lo scopriremo.