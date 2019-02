Sanremo 2019, come guardare il Festival gratuitamente in streaming

Ha avuto inizio la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019: il palco dell’Ariston è stato affidato al trio: Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tuttavia, non tutti sono in casa per tutte quelle sere consecutive, così è bene sapere che è possibile guardare Sanremo 2019 anche in streaming. Magari, siete al ristorante oppure a casa di amici a cui non piace il Festival di Sanremo 2019. Tra una portata e l’altra, anche a cena, potrete sbirciare sul vostro smartphone o tablet per guardare Sanremo 2019 in streaming.

Come guardare il Festival di Sanremo 2019 in streaming

Se non siete in casa, sappiate che potete guardare Sanremo 2019 in diretta streaming. Su RaiPlay, la piattaforma online della Tv di Stato, è possibile guardare il Festival di Sanremo 2019 in tutta comodità. Con i tablet e gli smartphone che supportano il formato HD sarà possibile guardare anche la diretta Streaming di Sanremo 2019 in alta definizione. Inoltre, ricordiamo che su RaiPlay non è necessario iscriversi per accedere alla diretta. Vi basterà infatti far partire il download dell’applicazione e poi aprirla una volta terminato.

La procedura completa per guardare il Festival di Sanremo 2019 in streaming

A seconda se abbiate uno smartphone con sistema operativo IOS o Android, andate sull’App Store o sul Play Store. Digitate Rai Play nella ricerca delle applicazioni. Dopo pochi minuti, in base alla connessione che avete a disposizione, avrete a disposizione la app di Rai Play. Vi basterà cliccarci su dal menù del vostro smartphone. Una volta dentro, scegliete la voce ‘Dirette’. A quel punto si aprirà una nuova finestra e vi sarà permesso digitare su Rai Uno: ancora qualche secondo e poi partirà la diretta di Sanremo. Con questa modalità sarà possibile guardare il Festival di Sanremo 2019 anche dall’estero. Con una semplice connessione ad Internet, si può fare qualsiasi cosa, anche sentirsi a casa.