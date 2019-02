Sanremo 2019, polemica su Virginia Raffaele: clamorosa gaffe sui Casamonica!

Non è certo un palco facile da gestire quello dell’Ariston, soprattutto perché si sa che tutto ha una cassa di risonanza tremendamente grande. Ne sa qualcosa Virginia Raffaele. Non è, infatti, la prima volta che lo calca, eppure anche stavolta ha dovuto fare i conti con alcune piccole gaffe. La prima, in ordine di tempo, era relativa al televoto e non si può certo dire che sia stato tutta colpa sua. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la questione Casamonica.

Andiamo a vedere che cosa è successo. Nello scherzare con Claudio Bisio prendendolo in giro per la sua giacca a dir poco “eccessiva”, ha detto: “Salutiamo i Casamonica!” Il riferimento, chiaramente, è alla famiglia criminale presente a Roma da anni e che è al centro di diverse, per usare un eufemismo, vicende giudiziarie.

Sanremo 2019, gaffe di Virginia Raffaele

Ovviamente si è trattato di una semplice battuta che, però, non è stata particolarmente apprezzato. In molti, infatti, sui social hanno sottolineato le sue parole senza nascondere fastidio ed un po’ di indignazione. D’altronde, si tratta di vicende sempre molto particolari quelle relative al clan dei Casamonica. Insomma, si tratta di un qualcosa da derubricare tra le uscite infelici e, molto probabilmente, tornando indietro, eviterebbe di dire di nuovo quelle parole la nota comica. Al di là di questo, si è trattato di un semplice scivolone.