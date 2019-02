Silvia e Giulia Provvedi a Sanremo 2019: scollatura da capogiro

A Sanremo 2019 ci sono anche Silvia e Giulia Provvedi: le gemelle più simpatiche del panorama televisivo italiano arrivano al Festival con abiti che non passano inosservati. In particolare, vi raccontiamo di una Giulia Provvedi con una scollatura pazzesca, in abito rosa antico. Silvia Provvedi opta invece per un vestitino corto. Giulia ha praticamente fatto innamorare i suoi follower con un abito molto attillato e scollato. Insomma, un abito da prima serata. Un abito da Sanremo 2019.

Silvia e Giulia Provvedi: abito mozzafiato a Sanremo 2019

Le abbiamo viste grazie ad una foto pubblicata sul loro account Instagram. Entrambe sono taggate a Sanremo e sono vicine ad un pianoforte per rimanere, ovviamente, in tema. Treccine per Giulia Provvedi, capelli lunghi con extension per Silvia Provvedi.

Il loro messaggio è questo: “Finalmente arrivate e Prontissime per il super Opening al @victorymorganabay. Vi aspettiamo!”. E arrivano commenti del tipo: “Bellissime, stupende e uniche. Siete perfette, Vi Amo Alla Follia!”. Insomma, entrambe sono veramente stupende. Le sorelle Donatella hanno praticamente spiazzato tutti con un outfit da capogiro. Chissà quanti altri commenti arriveranno ancora fino a fine serata.

Silvia e Giulia Provvedi: le ultime news

Da poco uscite dalla casa del Grande Fratello Vip, Silvia e Giulia Provvedi hanno ripreso la loro vita di sempre. Con una novità: Silvia si è fidanzata. Sì, si è fidanzata con Malefix. C’è ancora molto mistero che avvolge questo personaggio e ancora non siamo riusciti a capire bene di chi si tratti. Giulia, invece, vive la sua fantastica storia con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta. Entrambi molto innamorati, non aspettavano altro che il ritorno di Giulia per continuare la propria storia. Altro che gossip da discoteca e quant’altro. Il ‘Gollo’, così lo chiamano gli amici, non aspettava altro che Giulia Provvedi. Poi, ovviamente, un ragazzo va in discoteca. Ci sta. Ci può stare.

Volete sapere tutto sui personaggi più amati della televisione e gli ultimi gossip dei vip del Grande Fratello? Allora CLICCATE QUI.