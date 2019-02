Stasera in Tv, mercoledì 6 febbraio: Sapore di Te. Oltre il Festival di Sanremo, è possibile vedere il film diretto da Carlo Vanzina. Ecco tutti i dettagli

Stasera, 6 febbraio, andrà in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2019. Eppure, però, per chi non fosse interessato a tale rappresentazione musicale ha la possibilità di scegliere tra diverse ed interessanti alternative. A tal proposito, infatti, su Rai Due verrà trasmesso l’eccellente film The Wolf of Wall Street. Invece, sulla concorrente Mediaset è possibile divertirsi e sorridere con il film Sapore di Te. La pellicola, diretta da Carlo Vanzina, racconta le storie di più famiglie in vacanza a Forte dei Marmi. Ma vediamo la trama e il cast nel dettaglio.

