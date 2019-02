Stasera in Tv, mercoledì 6 febbraio: The Wolf of Wall Street. Oltre il Festival di Sanremo, è possibile vedere il film scritto e diretto da Martin Scorsese. Ecco tutti i dettagli

Stasera, 6 febbraio, andrà in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2019. Eppure, però, per chi non fosse interessato a tale rappresentazione musicale ha la possibilità di scegliere tra diverse ed interessanti alternative. A tal proposito, infatti, sulla diretta concorrente Mediaset, andrà in onda il film di Carlo Vanzina, Sapore di Te. Mentre su Rai Due verrà trasmesso l’eccellente film The Wolf of Wall Street. La pellicola, uscita in Italia nel 2013, è scritta e diretta da Martin Scorsese. Ed ha come protagonista indiscusso l’inimitabile Leonardo Di Caprio. La storia narra l’ascesa e la caduta del broker Jordan Belfort. Evidenziandone, in particolare, la sua vita fatta di eccessi e di vizi. Ma scopriamo nel dettaglio la trama e il cast d’eccezione.

