Canzoni Sanremo 2019: tutti i testi dei brani dei 24 cantanti in gara in questa sessantanovesima edizione del Festival.

Il Festival di Sanremo 2019 prende ufficialmente il via questa srea, martedì 5 febbraio 2019. A condurre la sessantanovesima edizione del festival troviamo Claudio Baglioni, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. 24 sono i Big in gara per questa edizione di Sanremo 2019 e tutti concorreranno per cercare di ottenere la vittoria per questo festival. Le canzoni in gara sono state rese note alcune settimana fa, almeno per quanto riguarda il testo. Noi di Sologossip abbiamo ovviamente raccolto tutti i testi dei 24 Big in gara e li trovate qui di seguito. Cliccando sul nome del vostro artista preferito infatti potrete leggere sia il testo della canzone in gara a Sanremo 2019 e anche alcune curiosità sulla biografia degli artisti.

Se vuoi sapere le anticipazioni sulla prima serata di Sanremo 2019 le trovi qui:

Canzoni Sanremo 2019: tutti i testi dei 24 Big

Vincitore Sanremo 2019: chi trionferà al Festival

Chi vincerà Sanremo 2019? È ancora un grande punto di domanda. Le preferenze cominciano già ad esserci, ma quest’anno il Festival di Claudio Baglioni si caratterizza per una parte di artisti molto variegata, sono tutti diversi gli uni dagli altri e quindi, in questa edizione più che mai, dipende tutto dal tipo di canzoni in gara. Può capitare, infatti, che i grandi favoriti di sempre, come i tenori de Il Volo, si contrappongano a degli artisti molto più moderni e con un parterre di pubblico più giovanile come magari Ultimo, Einar o Irama. A quel punto cosa succederà? Quale sarà la canzone che giorno dopo giorno aumenterà il suo numero di preferenze?