Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la canzone parla di lui oppure no? Ecco cosa ha dichiarato la cantante.

Anna Tatangelo arriva al Festival di Sanremo 2019 con un brano che parla di un amore finito. Il punto di vista come sempre è quello di una donna e questa non è assolutamente una novità per la Tatangelo che da sempre ha molto a cuore il mondo delle donne. La domanda che circola maggiormente però in queste ore al Festival di Sanremo 2019 riguarda proprio la vita personale di Anna Tatangelo che in questo periodo non si sa se abbia una nuova relazione oppure se stia riallacciando i rapporti con Gigi D’Alessio.

Leggi anche:

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la canzone parla di lui?

All’interno del teatro Ariston di Sanremo 2019 dove si svolge la sua conferenza stampa è impossibile non chiederle se questo canzone sia veramente dedicata a Gigi d’Alessio e la sua storia finita oppure no la risposta però guarda Anna Tatangelo piuttosto secca e così contrariata dichiara: “In primis questa teoria che io ho portato la mia vita privata al Festival non è così. questa canzone è vicina ad un momento particolare della mia vita. Il brano a Sanremo 2019 ha un finale aperto è come se dicesse che c’è qualcosa di importante fra i due protagonisti, ma poi lo spettatore e l’ascoltatore dà il finale che vuole.Non posso precludermi la possibilità di parlare d’amore solo perché è legato alla mia vita privata, l’amore è di tutti”.

Anna Tatangelo non ha dubbi. Il suo brano non è una dedica a Gigi D’Alessio almeno così dice perché allo stesso tempo quando parla di questo finale aperto sembra quasi voler lasciare aperta la possibilità a qualcuno di vedere chissà magari proprio un ritorno di fiamma con il suo ex Gigi D’Alessio.

Per ulteriori news sul Festival di Sanremo 2019 e tutte le news delle edizioni passate –> clicca qui