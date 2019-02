Benedetta Parodi, brutto spavento per la conduttrice televisiva e suo marito Fabio Caressa, la figlia della coppia è stata vittima di un incidente stradale.

E’ stata una brutta giornata per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Il motivo è dettato da un grande spavento per i due genitori a causa di un incidente stradale nel quale è stata coinvolta la figlia Matilde. La giovane si trovava per le strade di Milano a bordo della sua minicar, quando è stata fermata da uno scontro improvviso con uno scooter. Fortunatamente per la giovane sedicenne l’incidente non ha causato gravi conseguenze e nessuno si è fatto male in modo serio. Immediatamente però sul luogo dello scontro sono arrivati i Carabinieri e l’ambulanza. Sul posto sono arrivati frettolosamente anche i due genitori di Matilde, ovvero Fabio Caressa e Benedetta Parodi. I due giornalisti hanno subito confortato la figlia e l’hanno aiutata a confrontarsi con le forze dell’ordine circa la dinamica dell’incidente.

Un grande spavento insomma per Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa. Le foto dei momenti successivi all’incidente della figlia Matilde sono state pubblicate da Vero che immortale la Parodi insieme alla giovane figlia di fianco alla minicar rossa. Ricordiamo che le minicar sono auto a bassa cilindrata fatte a posta per essere guidate dai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati dall’11 luglio 1999. La conduttrice televisiva ed il volto giornalistico sportivo di Sky oltre alla filgia Matilde, nata il 12 settembre 2002, hanno altri due figli, ovvero Eleonora nata il 20 ottobre 2004 e Diego nato il 28 ottobre 2009. Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie più longeve ed unite della televisione italiana. Tanto da aver sentito il bisogno di rinnovare la loro promessa d’amore attraverso un matrimonio bis celebrato su una spiaggia delle Maldive.