Cecilia Rodriguez Sanremo 2019, la sorella minore di Belen ieri Sera era a Sanremo ed il suo abito trasparente ha lasciato tutti a bocca aperta.

Cecilia Rodriguez agli inizi della sua carriera era conosciuta sopratutto grazie alla sua sorella maggiore Belen Rodriguez. Con il tempo però la bella argentina è riuscita a farsi strada anche da sola nel mondo dello spettacolo grazie alla sua simpatia e, soprattuto, straordinaria bellezza. La sua esplosione mediatica è avvenuta poco più di un anno fa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Lì Cecilia si è mostrata al pubblico televisivo ed ha anche trovato il suo nuovo amore Ignazio Moser, lasciando il suo fidanzato storico Francesco Monte. Ieri sera la Rodriguez era a Sanremo e la sua presenza non è passata inosservata. Il suo abito luccicante e soprattuto trasparente ha infatti lasciato a bocca aperta tutti.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale su tutte le novità ed i risvolti della vita sia privata che professionale della bellissima modella argentina Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, allora CLICCA QUI

Cecilia Rodriguez Sanremo 2019, l’abito trasparente è da mozzare il fiato

Cecilia Rodriguez ha conquistato i suoi fan a poco a poco per la sua simpatia e la sua innata bellezza. Lei è molto attiva sui social ed ogni volta che può non perde occasione di mostrarsi in tutto il suo splendore. Proprio come è successo poco fa. Cecilia ha infatti appena pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che sta facendo impazzire i suoi seguaci. Lo scatto risale a ieri sera, quando la Rodriguez era a Sanremo. La bellissima argentina in questo scatto indossa un abito lungo luccicante e molto trasparente, con dei tacchi argento ed è in posa di spalle. In questa istantanea, grazie alla sua posa e all’abito che sembra cucito apposta per lei, si possono notare tutte le curve sontuose del suo corpo. E’ inutile dire che lo scatto è stato letteralmente inondato di like e commenti positivi da tutti i fan della bellissima Cecilia.