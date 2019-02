Elisabetta Gregoraci e il messaggio del suo nuovo fidanzato Francesco, arrivano le prime dichiarazioni pubbliche di lui in occasione del 39esimo compleanno di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato nuovamente l’amore. La bellissima showgirl dopo la lunga relazione con l’ex marito Flavio Briatore, sta vivendo una nuova relazione sentimentale con Francesco, un imprenditore conosciuto per caso in un contesto lavorativo. Nonostante la voce del gossip avesse più volte rivelato l’esistenza di questo rapporto, né Elisabetta né Francesco, fino ad oggi, avevano mai confermato ufficialmente la loro relazione. Oggi però le cose sono cambiate per la gioia di tutti i fan della coppia. Il motivo? Il 39esimo compleanno di Elisabetta, che ha spinto Francesco ad esprimere tutto il suo amore per lei pubblicamente attraverso un post sul social network Instagram.

Elisabetta Gregoraci, il messaggio d’amore del fidanzato Francesco: “Tu sei la mia fonte di felicità”

“Tu sei la mia fonte di felicità, quella che volevo vedere ogni giorno. Uno speciale Happy Birthday per il più grande, unico e meraviglioso amore, Ely”. Parole semplici ma che colpiscono diritte al cuore di Elisabetta. Con questa didascalia Francesco celebra i suoi sentimenti per la sua amata e li condivide con tutti i suoi folowers. La frase fa da corredo ad una foto di Elisabetta e Francesco insieme e sorridenti. Una foto che in poco tempo è stata inondata di like e commenti positivi dei fan della coppia che già li amano. Poco dopo la pubblicazione della foto arriva anche la risposta della Gregoraci che pone un cuoricino rosso sotto il post. Insomma, se finora l’ufficialità del loro fidanzamento non era stata ancora data, ora è tutto chiaro. Il gossip ha un nuovo amore da seguire, quello tra Elisabetta e Francesco.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il retroscena della separazione

Alfonso Signorini durante la trasmissione televisiva CR4-La Repubblica delle Donne ha evidenziato un importante retroscena legato alla separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Pare che Briatore, durante la separazione, abbia stipulato un contratto che vieta alla sua ex moglie di farsi fotografare per i giornali con un altro uomo: “Briatore ha imposto che per tre anni dopo la separazione lei non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo sennò deve pagare delle pene salatissime”, queste le parole di Signorini. Insomma una bella gatta da pelare per Elisabetta ed il nuovo amore Francesco.