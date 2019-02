Grande Fratello 16: ecco come partecipare ai casting per il famoso reality

Finalmente è iniziato il conto alla rovescia. Così come ha annunciato Barbara D’urso, nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, molto presto inizieranno i casting per il Grande Fratello 16. E, così, chiunque volesse partecipare a questo famoso reality, ha la possibilità di farlo. Ben presto, appunto, inizierà la selezione in tutta Italia. “La squadra del Grande Fratello è già al lavoro per cercare i nuovi inquilini attraverso tutti i canali possibili, dalle piazze delle città ai social network. Le modalità per partecipare ai casting sono presenti sul sito ufficiale del programma”, queste le parole della bella napoletana per inaugurare la nuova edizione del reality. Ebbene, vediamo nel dettaglio la modalità di partecipazione.

Come ha detto Barbara D’Urso, dunque, quest’anno il Grande Fratello avrà gli occhi dappertutto. Città, piazze e social network sono i mezzi principali per partecipare al reality. Ma vediamo nel dettaglio quanto riporta il sito ufficiale del Grande Fratello. Per partecipare ai casting, infatti, vi sono principalmente due modalità ufficiali:

Tramite Whatsapp: in primo luogo è necessario mandare il tuo videoprovino, della durata massima di 2 minuti, tramite WhatsApp al numero 3493286899. Ovviamente è opportuna una breve presentazione: nome, cognome, età e città. E poi raccontare le caratteristiche principali. Cercando di spiegare, in pochissime parole, la persona che sei. In modo da far capire le tue caratteristiche principali. Alla fine di tale video, infine, dovrai aggiungere la liberatoria pronunciando in video il testo sottostante:

Io sottoscritto NOME COGNOME nato a XXX il GG MM AAAA, dichiaro di aver preso visione della liberatoria e informativa privacy di EndemolShine Italy sul sito ufficiale del Grande Fratello e di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente video per le finalità descritte in tale informativa.” Ripetere: “NOME COGNOME NUMERO DI TELEFONO”.

In giro per l’Italia: i casting itineranti di Grande Fratello sono realizzati da Wobinda Produzioni per conto di EndemolShine Italy. Ecco tutto quello che c’è da sapere: Data: Martedì 19 Febbraio 2019

Location: 1489 Food Pop

Ore inizio: 16:00

Indirizzo: via Lecce n. 173, 73014 Gallipoli (LE)

Telefono Riferimento: 051 6367648

Insomma, è davvero un’occasione imperdibile. E voi cosa aspettate? Affrettatevi, no?