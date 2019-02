Nadia Toffa svela il suo ‘segreto’: “L’ho fatto anch’io in ospedale”

Nadia Toffa sta affrontando altri cicli di chemioterapia in ospedale ed ha deciso di svelare qualche retroscena sulle ore (talvolta molto lunghe e faticose) passate lì. Non è sempre semplice ammazzare il tempo. Così, proprio nel post in cui ha pubblicato la sua immagine sulla Settimana Enigmistica, ha risposto ad alcuni fan per parlare un po’ di sé.

Uno scambio di opinioni, di punti di vista, di commenti. Questo è ciò che accade spesso sul profilo Instagram di Nadia Toffa che coglie spesso l’occasione per raccontarsi. Ecco, questo il messaggio scritto ultimamente: “Ciao amici speciali da quando ero bimba sono sempre stata una fanatica della settimana enigmistica. In tante interviste mi han chiesto:” cosa non manca mai nella tua valigia?” E la risposta è sempre stata “ la settimana enigmistica”. Che orgoglio per me essere nella copertina. Ha un valore enorme. È la copertina che aspettavo da anni e la incornicerò sicuramente. A voi piacciono i rebus e le parole crociate? Vi strapazzo di coccole. Buona giornata dalla vostra amica”.

“Ho fatto per 2 mesi, 35 di radioterapia e 8 chemio, ho vissuto di enigmistica ogni giorno. Scherzando ho detto ‘dovrei metterlo nel curriculum'”. Scrive una donna in risposta al post di Nadia Toffa che coglie l’occasione per svelare anche il suo di ‘segreto’: “Anche io in ospedale”. E’ sempre simpatico per i fan di Nadia Toffa scoprire come sta, cosa fa durante il giorno. Ed è veramente bello vedere che Nadia trova sempre il tempo per i suoi follower nonostante gli impegni con le chemio e quelli con l’ospedale. Ecco, questo qui è il piccolo ‘segreto’ di Nadia Toffa:

Gli esseri umani devono scambiarsi ‘calore’, no? Nadia Toffa l’ha capito bene. Ed esprime questo concetto anche quando qualcuno la attacca dicendo che ‘pubblicizza la chemio’ oppure che vuole strumentalizzare la sua malattia. Una volta, infatti, ha dichiarato che quei post che pubblica su Instagram servono solo a creare una rete di persone che si vogliono bene a vicenda e che si scambiano saluti, affetto, calore umano!