Duetti Sanremo 2019: chi canta con chi e l'ordine di uscita dei 24 cantanti in gara al Festival.

Ormai tutti hanno la propria preferenza sui 24 artisti in gara per questo Sanremo 2019. Questa sera, 8 febbraio, ci sarà la quarta serata del Festival, quella dei duetti che è attesissima dal pubblico a casa. Tantissimi gli artisti che saliranno sul palco del Festival accanto ai 24 big in gara, ma anche se non abbiamo già la scaletta con tutti gli orari, sappiamo l’ordine di uscita dei cantanti di questa sera.

Scaletta Sanremo 2019: ordine di uscita dei cantanti

Ecco l’ordine di uscita e la scaletta dei cantanti e dei loro duetti per questa quarta serata di Sanremo 2019.

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena – Senza farlo apposta Motta con Nada – Dov’è l’Italia Irama con Noemi – La ragazza con il cuore di latta Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo – Un po’ come la vita Negrita con Roy Paci ed Enrico Ruggeri – I ragazzi stanno bene Il Volo con Alessandro Quarta (violinista) – Musica Che Resta Arisa, Tony Hadley e Kataklo – Mi Sento Bene Mahmood con Gué Pequeno – Soldi Ghemon con Diodato e i Calibro 35 – Rose Viola Renga con Bungaro e Eleonora Abbagnato Ultimo con Moro – I tuoi particolari Nek con Neri Marcoré – Mi farò trovare pronto Boomdabash con Rocco Hunt e i musici cantori di Milano – Per un Milione Zen Circus con Brunori Sas – L’amore è una dittatura Paola Turci con Beppe Fiorello – L’ultimo Ostacolo Anna Tatangela con Syria – Le nostre anime di notte Ex Otago con Jack Savoretti – Solo una canzone Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni – Nonno Hollywood Loredana Berté con Irene Grandi – Cosa ti aspetti da ME Daniele Silvestri con Manuele Agnelli – ArgentoVivo Einar con Biondo e Sergio Sylvestre – Parole Nuove Simone Cristicchi con Ermal Meta – Abbi Cura di Me Nino D’Angelo e Livio Cori con Sottotono – Un’altra Luce Achille Lauro con Morgan – Rolls Royce

