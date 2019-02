Stasera in Tv, venerdì 8 febbraio: Quarto grado. Oltre il Festival di Sanremo andrà in onda l’appuntamento con Gianluigi Nuzzi. Vediamo tutti i dettagli

Stasera, 8 febbraio, continua l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2019. Ovviamente, però, per chi non avesse intenzione di guardare tale manifestazione musicale, ha la possibilità di scegliere il programma da guardare tra diverse ed interessanti alternative. Se, infatti, sulla diretta Mediaset andranno in onda due appuntamenti davvero imperdibili. Su Canale5, infatti, andrà in onda l’esilarante film Una piccola impresa meridionale. Pellicola scritta e diretta da Rocco Papaleo. Su Rete Quattro, invece, continua l’appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni e i temi trattati in questa puntata.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, venerdì 8 febbraio e tutte le anticipazioni delle serie più amate e più seguite –> clicca qui