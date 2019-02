Alessia Marcuzzi senza reggiseno: la maglia è trasparente, si vede tutto

Alessia Marcuzzi senza reggiseno: la maglia è trasparente

Attualmente Alessia Marcuzzi è impegnata con l’adventure reality L’Isola dei Famosi. Oltre a questo, però, la showgirl rappresenta una vera e propria colonna portante della televisione italiana. Il suo debutto, infatti, è iniziato nel programma di Italia Uno, Colpo di Fulmine. E, da quel momento, non si è più fermata. Conduttrice di tantissimi reality e di tantissimi programmi di successo, Alessia è diventata una vera e propria celebrità. Complici di tale traguardo, ovviamente, la spiccata autoironia e la simpatia. Senza considerare, però, la smisurata bellezza. Nonostante, infatti, i suoi 40 anni, Alessia è sempre in gran forma.

Come dicevamo, quindi, nonostante Alessia Marcuzzi non sia più una ragazzina ha un corpo da favola. Insomma, da fare invidia a tante donne, bisogna ammetterlo. Ed ogni giorno, infatti, ce ne da la conferma. Pochissimi istanti fa, Alessia ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto davvero deliziosa. Bisogna dire che non è assolutamente la prima volta che la bella conduttrice regala deliziosi scatti. Eppure, però, ogni volta incanta sempre di più. Un’ebrezza sempre nuova, oseremmo dire. E, infatti, con questa ultima foto Alessia si è davvero superata. Un semplice selfie, questo è vero. Se non fosse per il fatto che la conduttrice indossa una maglia senza l’indumento intimo principale. Ma non è finita qui. Perché a rendere ancora più suggestivo il tutto è un piccolo dettaglio. Se si guarda attentamente la foto, infatti, ci si rende immediatamente conto che la maglia è completamente trasparente. Insomma, un vero e proprio spettacolo.