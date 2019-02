Antonella Clerici su Sanremo, parla senza peli sulla lingua dei conduttori.

Senza ombra di dubbio alcuna l’edizione numero 69 del festival della canzone italiana sta canalizzando l’attenzione di tutti. E non è certo la prima volta. Si tratta, infatti, in senso assoluto di uno degli eventi più attesi in Italia, anche se stavolta i numeri fatti registrare relativi agli ascolti in TV non sono stati fino a questo momento esaltanti. Si è parlato, come al solito, molto anche dei tre conduttori, vale a dire Claudio Baglioni, che è anche direttore artistico, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Proprio su questa edizione ha detto la sua anche uno dei volti di punta del mondo RAI in senso assoluto, vale a dire Antonella Clerici. E lo ha fatto, in maniera piuttosto chiara ed in linea con il suo personaggio, senza troppi peli sulla lingua, come fatto nelle sue ultime dichiarazioni su Matteo Salvini.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Antonella Clerici e, nel caso specifico, della 69a edizione del festival di Sanremo, il festival della musica italiana, allora CLICCA QUI!

Antonella Clerici su Sanremo ed i tre conduttori

Queste le parole della Clerici sul festival: “Obiettivamente vedendo i risultati del prime time non sono stati un successo, ma nemmeno un insuccesso totale. Chiunque lo faccia ha la mia solidarietà per la complessità e le pressioni che esistono. Tutti e tre non sono conduttori puri. L’unico elemento che non mi ha convinto è la presenza di troppe canzoni. Mi è piaciuto, però, il fatto che sia passata musica di ogni tipo e genere. Virginia è bravissima, mentre Bisio ha sofferto un po’ di più fin qui perché non è abituato ai meccanismi della diretta”.