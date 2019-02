Sanremo 2019, ascolti quarta serata Duetti: ancora dati in calo, ma gli ospiti fanno lentamente risalire il Festival di Baglioni.

C’è un dato che accomuna questo Festival Sanremo 2019, gli ascolti che aumentano quando ci sono gli ospiti. La serata dei duetti di Sanremo 2019 ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share, dato in calo rispetto all’anno scorso in cui lo share era del 51,1 percento, ma questa serata è comunque in aumento con più 150.000 spettatori sulla terza. Gli ospiti salvano quindi la kermesse di Baglioni.

Ascolti Sanremo 2019 quarta serata duetti

In ogni serata, infatti, il picco di ascolti o di share è stato registrato proprio in concomitanza degli ospiti che si sono alternati sul palco di Claudio Baglioni, come mai? Vediamo intanto gli ascolti nel dettaglio per capire l’andamento di questo Festival di Sanremo 2019 nella serata dei duetti.

Prima Parte, in onda dalle 21.24 alle 23.39: 11 milioni 170 mila spettatori e uno share del 45.5 per cento

Seconda Parte, dalle 23.43 alle 00.56: 6 milioni 215 mila telespettatori con il 48.6 per cento di share.

Sanremo Start, dalle 20.51 alle 21.21: 9 milioni 941 mila spettatori, share del 37 per cento.

Dopofestival: supera i 2 milioni (2 milioni 25 mila, 35 per cento di share)

Prima Festival: 6 milioni 979 mila telespettatori, per uno share del 27.5 per cento di share.

Il picco di ascolto in termini di spettatori è stato registrato alle 21.45 con 13 milioni 32 mila per la presentazione di Claudio Bisio di Ligabue che canta con Baglioni Dio è Morto, l’omaggio a Francesco Guccini. Quello di share alle 00.50 con il 51.3 per cento quando Claudio Baglioni premia Motta e Nada per il miglior duetto.

