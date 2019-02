Chiara Ferragni, pioggia di critiche per lei: in biancheria intima si mostra sui social, piovono commenti durissimi per la fashion blogger.

Chiara Ferragni è orami una star dei social. La Moglie del rapper Fedez è amatissima in ogni parte del mondo e a testimoniarlo ci sono i suoi 16 milioni di seguaci su Instagram. Un numero enorme che cresce giorno dopo giorno. Il motivo? La sua straordinaria bellezza e professionalità. Ma anche la tendenza a rendere partecipe i suoi fan della sua vita quotidiana. Dagli sooting agli attimi di intimità con il marito Fedez, fino ai momenti di dolcezza con il bellissimo figlio Leone. Insomma Chiara è attivissima sui social e, a volte, per questo motivo è stata aspramente criticata per alcuni suoi scatti un po’ ‘particolari’. Qualche giorno fa sono finite nel mirino degli heater tre foto di Chiara in intimo rosso in tre pose differenti. Una di seduta, una girata di lato ed un’altra piegata sulle gambe. Queste foto hanno subito attirato una serie di commenti negativi, alcuni anche inadeguatamente eccessivi, che però la Ferragni ha replicato prontamente.

Chiara Ferragni: critiche pesanti degli heater per le sue foto in intimo

In poche ore il post con le tre foto di Chiara è stato letteralmente inondato di like e commenti positivi. Purtroppo però c’è anche chi contesta questi scatti e lo fa in modo anche molto duro. La Ferragni però non si lascia intimorire, ha le spalle larghe ed è conscia del fatto che non c’è niente di male a mostrarsi in tutto il suo splendore in foto. Per questo risponde a tono alle critiche. Ecco un commento molto pesante che Chiara ha ricevuto sotto il suo post: “Cara, un consiglio togli queste foto per rispetto di tuo figlio e tuo marito. Credimi”. La risposta della fashion blogger non si fa attendere: “Ti assicuro che mio marito apprezza solo”. Un altro utente ci va giù pesante e scrive: “Ma ti pagano solo per l’intimo o hai una percentuale in più per la pecorina?”. La risposta di Chiara è da applausi: “Ho una percentuale in più per i commenti idioti che ricevo”.