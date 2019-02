Sanremo 2019, Claudio Baglioni e la dedica alla città di Genova per il crollo del Ponte Morandi.

Claudio Baglioni lo aveva promesso, durante il Festival di Sanremo 2019 avrebbe fatto il possibile per dedicare almeno un ricordo o un saluto a tutte le famiglie delle vittime, 43 per la precisione, scomparse durante la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova.

Leggi anche: Sanremo 2019, Claudio Bisio: commovente monologo sul padre con Anastasio

Sanremo 2019, il ricordo del Ponte Morandi

Durante la conferenza stampa di oggi 8 febbraio 2019 il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha voluto sottolineare come questa giornata sia particolarmente importante in quanto sono iniziate propri oggio le prime demolizioni ufficiali di ciò che resta del Ponte Morandi a Genova. Sebbene Claudio Baglioni direttore artistico del 69esimo Festival della canzone italiana abbia sottolineato come sia difficile e quasi impossibile affrontare tutti i temi cari all’Italia sul palco del teatro Ariston, che deve rimanere un luogo di musica e dedicata alla canzone, era praticamente impossibile non dedicare un pensiero a tutte queste famiglie che hanno perso un familiare durante quel tremendo 14 agosto 2018. Ecco allora che questa sera sul palco del teatro Ariston c’è stato una sorta di momento di unione sul palco del Teatro Ariston in cui il direttore artistico ha detto alcune importanti parole sul crollo del ponte Morandi: “Oggi è iniziata la demolizione del Ponte Morandi, che è anche l’inizio simbolico di un nuovo inizio. Una fine e un inizio che si incontrano nello stesso giorno come la morte e la vita. L’idea di un futuro migliore unite nella stessa immagine, che poi anche il fil rouge del nostro Festival. Un abbraccio a tutta la Liguria, dal passato al futuro, dal tutto alla rinascita”.

Per ulteriori news su Sanremo 2019, i cantanti in gara, le anticipazioni, la classifica della quarta serata e tutto quello che c’è da sapere sul Festival –> clicca qui