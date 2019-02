Francesco Chiofalo a Verissimo dopo l’intervento: kg persi e privazioni.

La sua storia aveva commosso tutto. Alcuni controlli, infatti, avevano evidenziato un grumo di sangue che, dopo ulteriori esami, si era allargato diventando un tumore al cervello che richiedeva un intervento in tempi rapidi. Da quel momento, è cambiata in maniera definitiva la vita di Francesco Chiofalo, noto al pubblico anche con il nome di “Lenticchio” ed ex concorrente di “Temptation Island”.

Nella giornata di oggi proprio lui è stato ospite di Silvia Toffanin nel corso della trasmissione odierna di “Verissimo”. Dopo l’operazione, ha parlato di quelli che sono i suoi problemi di salute dopo l’intervento. Ha, infatti, perso la sensibilità in alcune sue parti del corpo e, per di più, è anche dimagrito di 20 chili circa dopo l’operazione. Ma non è tutto. Già, perché, come da lui stesso confessato, non può più praticare sport e nemmeno prendere aerei. Inoltre, per sua stessa ammissione, non sente più caldo o freddo.

Francesco Chiofalo a Verissimo, il racconto del suo futuro

Insomma, non si tratta per niente di una situazione facile per lui, ancor di più se si considera il fatto che dovrà essere tenuto sotto osservazione in maniera costante. Il tumore, infatti, potrebbe ripresentarsi. Nonostante questo, ha ammesso di avere tante cose da fare ed ha spiegato perché ha voluto condividere con i suoi fan la foto dopo l’intervento. Queste le sue parole: “E’ il segno di una battaglia e non c’è niente di cui vergognarsi. L’affetto del pubblico mi ha sorpreso”. D’altronde, è rimasto impresso a tutti il messaggio dopo il rientro a casa.