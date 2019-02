Francesco Renga ha dato spettacolo nella finale di Sanremo 2019. Cos’è successo? All’improvviso è sceso giù dal palco ed ha preso una donna tra le prime file del pubblico. L’ha fatta alzare, qualche piroetta, e poi è tornata a sedersi. Come se avesse voluto dedicare le note di quella canzone proprio a lei. Come ad omaggiarla, insomma.

Francesco Renga: chi è quella donna presa tra il pubblico?

Di sicuro non è la fidanzata. Beh, no, assolutamente. Sappiamo bene che Francesco Renga si è fidanzato da poco dopo la storia finita con Ambra Angiolini. Prima di presentarsi a Sanremo 2019, in un’intervista ha dichiarato: “Sono innamorato, si vede proprio perfettamente. In questo brano io parlo di amore e racconto l’amore”.

Beh, fino ad ora non siamo riusciti a sapere chi è la fidanzata del cantante. Abbiamo cercato un po’ in giro, soprattutto sui social, ma come ha dichiarato lui stesso l’amore nuovo che sta vivendo è una relazione molto più adulta, tranquilla, sincera e soprattutto riservata.

Per ulteriori news sul Festival di Sanremo 2019 clicca qui

Perché ha fatto alzare quella donna?

Molto probabilmente, Francesco Renga ha voluto spegnere tutte quelle voci su quel suo ‘attacco’ alle donne. Già, perché nell’ultima conferenza stampa ha dichiarato: “Ieri nel cercare di esprimere un concetto tecnico mi sono incartato e ho finito per dire una cosa sbagliata. Capita. E me ne scuso. Tengo solo a sottolineare che le donne sono il centro della mia vita e accusarmi di sessismo significa strumentalizzare un’opinione. Capisco che la polemica è il sale dei dibattiti e mi dispiace di averla incendiata esprimendo male un pensiero. Se dico che per una questione di frequenze una voce femminile sia più rara e per questo anche più preziosa, accetto che ci sia chi non la pensa come me ma mi ferisce chi va oltre tirando in ballo il sessismo. Ci tenevo a chiarire perché sul tema uomo/donna, che è decisamente più alto di un dibattito sulle frequenze vocali, non accetto strumentalizzazioni. Spero che le persone in buona fede capiranno che non c’è nulla di più lontano del maschilismo nel mio modo di vedere le cose. Tutto qua”.