Giordano e Nilufar, finita la loro storia d’amore nata durante Uomini e Donne: le parole di lui spiazzano tutti.

La love story nata negli studi di “Uomini e Donne” tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è arrivata al capolinea. Da tempo c’era questo sospetto, alimentato dal fatto che i due non condividevano più momenti di coppia sui rispettivi canali social. La conferma di queste indiscrezioni è arrivata proprio tramite i profili Instagram della coppia. I due, infatti, hanno condiviso delle storie contenenti dei messaggi con cui hanno di fatto ufficializzato questa rottura.

Di seguito il messaggio che ha pubblicato Giordano riportato in maniera sintetica: “Purtroppo ultimamente le cose non sono andate bene tra me e Nilu. Dico questo per rispondere a tutte le persone che ci hanno sempre sostenuti. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo motivo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene. Sono state scritte tante cattiverie su di noi”.

Giordano e Nilufar, finita la love story

Nelle ultime ore erano arrivati degli indizi che avevano indotto in molti a sperare ed a pensare ad un ritorno di fiamma per la coppia. A quanto pare, però, non c’è davvero niente da fare: i due si sono detti addio. Anche Nilufar, poi, sempre in modalità storie, ha ufficializzato questa separazione. Eloquente il suo messaggio: “La storia tra me e Giordano è finita“.