Giulia Salemi sulla storia con Francesco Monte: “E’ molto travagliata”.

La loro storia, nata all’interno della casa del “Grande Fratello VIP” pare essere esplosa in maniera definitiva dopo qualche difficoltà e titubanza iniziale. Allo stato attuale delle cose, infatti, i due stanno vivendo una sorta di idillio fatto di tanto amore e di serenità. Nelle ultime ore hanno fatto una sorta di toccata e fuga a Sanremo per i soliti eventi collaterali al festival della musica italiana.

La coppia vanta un seguito sui social davvero notevole e sono tantissimi i fan dei due che ogni giorno recapitano loro dei regali. Questo è avvenuto anche oggi: per la coppia profumi, oli di varia natura. Tra questi, hanno ricevuto una attenzione specifica alcuni presenti e, in particolar modo, un album di foto che ritrae la coppia in alcuni momenti di affetto e di coccole. La cosa pare essere piaciuta molto ad entrambi che, infatti, ne hanno parlato in maniera molto tenera in una storia condivisa dalla modella iraniana.

Giulia Salemi sulla storia con Monte: “E’ travagliata”

Queste le parole di Giulia nelle sue storie su Instagram: “Questi sono i nostri top moment, wow. In un mondo digitale dove tutto va veloce sui cellulari, voi ci permettete di rivivere i vecchi tempi, l’inizio della nostra storia. Grazie! Sapete quanto è stata unica e travagliata nel suo genere la nostra storia, ma alla fine le favole esistono ed hanno sempre un lieto fine”. Di recente, poi, la coppia ha fatto un bellissimo gesto donando del denaro per i più bisognosi.