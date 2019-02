Gue Pequeno a Sanremo 2019, Pio e Amedeo lo prendono in giro: la reazione del rapper spiazza tutti

Ieri sera è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Come consueto, anche l’appuntamento di ieri sera è stato dedicato ai duetti. I 24 cantanti in gara, infatti, hanno cantato le loro canzoni con ospiti d’eccezione. In totale, a detta di Baglioni, erano circa 56 artisti ad esibirsi sul palco dell’Ariston. E così, se da una parte Briga e Patty Pravo hanno deciso di esibirsi con Giovanni Caccamo, Mahmood ha voluto a tutti i costi Gue Pequeno. L’esibizione è piaciuta tantissimo, bisogna dirlo. Ovviamente, però, a catturare l’attenzione è stato l’outfit del rapper milanese. Il suo completo rosso, infatti, non è passato per nulla inosservato. In particolare, nemmeno a Pio e Amedeo, comici pugliesi ospiti della seconda serata di Sanremo, che su Instagram hanno espresso la loro opinione.

Gue Pequeno a Sanremo 2019, che stoccata da Pio e Amedeo: la reazione del rapper stupisce

In fondo Pio e Amedeo sono proprio così. Ironici e pungenti allo stesso tempo. D’altra parte, però, è proprio questo il merito del loro meritato successo. Ed è proprio questo che è capitato ieri sera. I due comici, infatti, hanno commentato l’outfit del rapper milanese con una frase davvero divertente. “Gue Pequeno vestito come la scimmietta di Dolce Mimì”, questo scrivono i due pugliesi su Instagram. Non è tardata, però, la reazione del rapper milanese. Il quale, sempre tramite Instagram, ha risposto per le rime. “È stato bello partecipare al Festival di Sanremo. E già che ci sono vorrei dire a Pio ed Amedeo che le uniche scimmiette sono loro”, questa la risposta del rapper.