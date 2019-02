Isola dei Famosi 2019, incredibile colpo di scena: ecco cosa sta accadendo

Sembra proprio che quest’edizione de L’isola dei Famosi non trovi pace. Il reality, infatti, è iniziato solo da un paio di settimane. Eppure, però, è già accaduto di tutto. Dopo la clamorosa rivelazione ed eliminazione di Taylor Mega, abbiamo assistito a dei veri e propri colpi di scena. Non solo, infatti, ci riferiamo all’abbandono improvviso di John Vitale. Ma anche al ritiro di Youma Diakite. E a dei problemi di salute che, nelle ultime ore, sta avendo Paolo Brosio. Ma non è per nulla finita qui. Perché a quanto pare, dunque, L’Isola dei Famosi avrà un ulteriore cambio di programmazione. Vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

Isola dei Famosi 2019, incredibile colpo di scena: la drastica decisione spiazza tutti

In realtà, l’adventure reality aveva già subìto un cambio di programmazione. A causa del Festival di Sanremo. Come consueto, infatti, L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta andare in onda questa sera. Ovvero di giovedì. Ma, in via del tutto eccezionale, invece, Alessia Marcuzzi e company andranno in onda di domenica. Tra l’altro ricordiamo che, durante la quarta puntata del 10 febbraio, assisteremo all’arrivo di due nuovi naufraghi. Tuttavia, però, sembra che nelle ultime ora sia cambiato ulteriormente qualcosa. L’Isola dei Famosi, infatti, non andrà più in onda il giovedì. Bensì anticipa di un giorno. Quindi la quinta puntata del reality andrà in onda mercoledì 13 febbraio. Per adesso sono ignote le motivazioni di tale gesto. Però c’è da dire che L’isola avrà un degno competitor. Nello stesso giorno, infatti, inizierà la fiction La Porta Rossa. La serie Tv di Rai Due molto amata dagli italiani, con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Chi avrà la meglio?