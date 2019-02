Luca Argentero, l’annuncio sorprendente a “Verissimo”: fan a bocca aperta.

Anche quest’oggi a tenere compagnia a milioni di italiani in giro per tutta la penisola in questo pomeriggio c’è certamente lo show “Verissimo”, condotto come al solito in maniera straordinaria da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa puntata c’è stato Luca Argentero, che è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati ed apprezzati in senso assoluto e che non troppo spesso è solito parlare della sua vita privata.

Stavolta, però, si è aperto, in maniera inevitabile anche per quelle che sono le capacità di Silvia Toffanin di far sentire a suo agio i propri ospiti. Così, l’attore ha deciso di raccontare in maniera pubblica, per la prima volta, qualcosa relativa alla sua vita privata. Soffermandosi in particolar sulla sua situazione sentimentale, che è un argomento che riscontra sempre un notevole successo nel pubblico italiano.

Luca Argentero, annuncio sorprendente in diretta

Queste le parole usate dal noto attore, che ha spiegato anche per quale motivo è così riservato: “Sono felicemente fidanzato. Nell’epoca della condivisione è bello lasciare una foto anche per sé e per l’altra persona senza doverla condividere necessariamente con il resto del mondo. Questo rende quel ricordo più speciale, unico”. La donna di cui è innamorato e con la quale è tanto felice è Cristina Marino, con la loro love story è iniziata nel 2016 tra tanto entusiasmo dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania.