Sanremo 2019, Finale, Luis Fonsi ospite con Eros Ramazzotti: cosa cantano e chi è il famoso cantante di Despacito.

La Finale di Sanremo 2019 è un appuntamento importante. L’Italia si raggruppa attorno al televisore per assistere all’elezione della canzone più bella che rappresenterà poi l’Italia all’Eurovision Song Contest. Sono 24 le canzoni in gara, ma la loro folle corsa verso la vittoria verrà inframezzata da due ospiti importanti: Elisa e Eros Ramazzotti insieme a Luis Fonsi. Oggi, a poche ore dall’inizio della Finale di Sanremo 2019, Luis Fonsi si è concesso per raccontare un po’ del nuovo disco, Vida, da poco uscito nei negozi di dischi.

Luis Fonsi, intervista: “Di Despacito non mi stanco mai”

Luis Fonsi ha alle spalle ben 20 anni di carriera e, come capita spesso a molti artisti, arriva poi un brano (Despacito in questo caso) che fa letteralmente esplodere e cambia la vita dell’artista. Ma Luis non è un novellino! Arriva al Festival di Sanremo 2019 per cantare con Eros Ramazzotti il brano Per Le Strade una Canzone e lo abbiamo incontrato in conferenza dove ha raccontato un po’ della sua collaborazione con Eros e della sua carriera. “Io e Eros – racconta Luis Fonsi – Ci siamo incontrati diverso tempo fa, ma questa è la prima volta che cantiamo insieme live. Sono felice ed emozionato per questa sera anche perché così posso far conoscere ad ancora più gente il mio ultimo lavoro, Vida”. Fonsi ha infatti pubblicato da poco il suo ultimo disco, intitolato Vida appunto, che arriva dopo cinque anni di silenzio dopo il disco 8. A chi gli chiede se non sia stanco di cantare ancora Despacito, Luis Fonsi che il suo compito è quello di rendere felice la gente e quindi fin quando questo brano renderà felici delle persone lui continuerà a cantarlo: “E poi mica mi stufo delle mie canzoni!”. I prossimi appuntamenti in cui potremo vedere Luis Fonsi dal vivo sono i suoi concerti. Dopo infatti l’esperienza come giudice a The Voice partirà il tour intitolato Vida a giugno e il cantante si esibirà anche in Italia.

