Mara Venier sta male: fan preoccupati, ecco cos’è successo

Continuano le disavventure di Mara Venier. Bisogna dire, infatti, che ultimamente la conduttrice non se la sta passando nei migliori dei modi. Poche settimana fa, infatti, prima di iniziare la diretta domenicale, la conduttrice aveva pubblicato un video su Instagram, in cui informava i suoi followers di essere stata colpita da un colpo delle strega. Ovviamente, condurre una diretta di tante ore, con tacchi vertiginosi e un dolore atroce alla schiena era davvero difficile. Nonostante questo, però, Mara ha superato tutte le aspettative. Ed ha portato a termine la trasmissione egregiamente. Come sempre, d’altronde. Poche ore fa, però, la conduttrice ha pubblicato un ulteriore video in cui mostra le sue scarse condizioni fisiche. Nulla di grave, sia chiaro.

Poche ore fa, quindi, Mara Venier ha pubblicato uno scatto davvero preoccupante su Instagram. Da come si può ben vedere, quindi, la conduttrice di Domenica In è malata. D’altronde con queste temperature rigide è inevitabile beccarsi una bella influenza. Ovviamente, però, Mara vuole rassicurare tutti. La puntata di domani di Domenica In si farà. Proprio per questo motivo, infatti, la conduttrice si mostra con l’aeresol. “Che botta ragazzi!!! #febbre #influenza #maldigola”, questo scrive Mara a corredo della sua foto. A quanto pare, le sue condizioni sono davvero critiche. Nonostante questo, però, Mara è una vera e propria leonessa. Non si abbatte davanti a nulla. E così, in prospettiva dell’appuntamento di domani, decide di curarsi. D’altra parte la puntata di domani sarà davvero importante. Mara, infatti, sarà in diretta dall’Ariston di Sanremo. Non sarebbe mai potuta mancare, insomma. Infatti, lo scrive stesso lei: “Io sono ancora qua. Eh già!”