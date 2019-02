Maria De Filippi e Maurizio Costanzo accolgono una ‘new entry’ in casa loro

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi pronti ad accogliere la new entry nella propria casa: già, perché Gabriele, il loro figlio, si è appena fidanzato. Stando a quanto si apprende dai vari media che si occupano di gossip, il figlio di Maria De Filippi si è fidanzato con Giorgia Milanini. Gabriele non ama raccontare molto di sé, infatti non posta tante foto sul suo profilo Instagram. Tuttavia, quando si è trattato di presentare ai suoi follower la sua Giorgia, non ci ha pensato due volte. Gabriele preferisce lavorare dietro le quinte, come fa già nel programma Uomini e Donne.

Chi è Giorgia Milanini, la fidanzata di Gabriele Costanzo

Giorgia Milanini, un po’ come Gabriele Costanzo, non ama la vita sotto i riflettori. Vuole rimanere una ragazza qualunque, quella della porta accanto. Così, non si avvicina mai al mondo dello spettacolo e ne rimane ben lontana. Vive a Roma, la sua città. Sul suo profilo Instagram ci sono diverse foto in cui è al mare e soprattutto con le amiche. E’ una giovane ragazza dai capelli mori, ama vestire alla moda. Inoltre, stando alle foto che appaiono sul suo profilo Instagram, vediamo che è amica di Andrea Dianetti, attore ed ex allievo della scuola di Amici.

La new entry nella famiglia Costanzo

Possiamo dire che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo siano suoceri di Giorgia? Beh, forse bisognerebbe aspettare il matrimonio. Tuttavia, possiamo già immaginare come sia stato il giorno in cui l’hanno accolta in casa loro. Un po’ di imbarazzo iniziale e poi, sicuramente, il ghiaccio si sarà sciolto. Tutti sarebbero curiosi. Tutti i fan e i telespettatori vorrebbero entrare anche solo per cinque minuti in casa De Filippi. Anche per vedere – soltanto per pura curiosità – come sono a casa propria. Non dietro le quinte, ma proprio nell’intimità della casa.